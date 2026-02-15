L’episodio è avvenuto in un istituto professionale a Foggia. Il professore è stato portato in pronto soccorso dove gli sono stati refertati sette giorni di prognosi. Necessario l’intervento dei carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto

Un altro caso di violenza a scuola ai danni di un professore che, dopo aver rimproverato un’alunna, è stato picchiato dal padre della ragazza. Il docente dell'Istituto professionale Luigi Einaudi di Foggia, insegnante di lingua e letteratura straniera, è stato preso a schiaffi dal genitore di una studentessa che poco prima era stata rimproverata per un comportamento ritenuto non corretto in classe. La ragazza deve aver subito avvisato il padre che, poco dopo, è riuscito ad entrare nella scuola e ha aggredito il docente davanti agli studenti durante l’orario scolastico.