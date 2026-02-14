Offerte Sky
Napoli, 13enne con una penna taglierino a scuola a Secondigliano

Cronaca

È accaduto all'Istituto Savio Alfieri. Il 13enne stava mostrando l'oggetto al suo compagno di banco, quando è stato scoperto dalle docenti. I carabinieri hanno segnalato i genitori all'autorità giudiziaria e informato la procura per i minorenni. L'arma è stata sequestrata

Uno studente di 13 anni è stato sorpreso con una penna taglierino in classe. È accaduto all'Istituto Savio Alfieri di Secondigliano, alla periferia di Napoli. Il 13enne stava mostrando l'oggetto al suo compagno di banco, quando l'insegnante di turno e la docente di sostegno lo hanno scoperto. Nello specifico, si trattava di un'arma composta da un tubicino in plastica alla cui estremità era incastrata una punta di taglierino, coperta da un tappo per penna. Una lama di ricambio numero 11, comunemente utilizzata per taglierini di precisione. 

L'allarme ai carabinieri

A seguito dell'episodio, la preside della scuola ha allertato i carabinieri convocando un consiglio straordinario per affrontare il caso. I genitori dell'alunno, nei confronti dei quale ci sarà un procedimento disciplinare, sono stati avvisati. Nel frattempo, i carabinieri hanno segnalato i genitori all'autorità giudiziaria e informato la procura per i minorenni. La penna taglierino è stata sequestrata.

