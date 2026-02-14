Casa in fiamme ad Arezzo: un morto. Famiglie evacuate dal palazzo

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento dopo un incendio divampato in via Sirio ad Arezzo. L'allarme è scattato alle 12:30, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. All’interno dell’appartamento si trovava solo la vittima, che è stata dichiarata morta all'arrivo del personale sanitario. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.