Casa in fiamme ad Arezzo: un morto. Famiglie evacuate dal palazzo

Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi del 118. Non c’è stato nulla da fare per la vittima, un uomo di 55 anni, ritrovato senza vita nella sua abitazione. Si indaga sulle cause dell’incendio 

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento dopo un incendio divampato in via Sirio ad Arezzo. L'allarme è scattato alle 12:30, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. All’interno dell’appartamento si trovava solo la vittima, che è stata dichiarata morta all'arrivo del personale sanitario. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La palazzina è stata evacuata

Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata, un’auto medica e un’ambulanza della Croce Bianca Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Per motivi di sicurezza la palazzina è stata immediatamente evacuata. Gli abitanti degli altri appartamenti sono stati fatti uscire in via precauzionale e risultano illesi. 

