Un uomo è morto dissanguato durante un furto in una villa in località Policiano, in provincia di Arezzo. La vittima faceva parte di un gruppo di tre ladri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati messi in fuga dal proprietario che avrebbe sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Stando alle prime ipotesi, il ladro si sarebbe introdotto nell'abitazione insieme ad altri due complici, ma il proprietario di casa li avrebbe scoperti per il suono dell'allarme e avrebbe sparato un colpo in aria. I tre si sarebbero dati alla fuga ma, durante la corsa, uno di loro sarebbe rimasto ferito a una gamba con una copiosa emorragia. Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che il decesso è stato causato dalla lacerazione di una vena, probabilmente riportata nella fuga tagliandosi sulla recinzione o altri ostacoli.