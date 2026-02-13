Donna accoltellata Palermo, indagato: “Non ha ricambiato mio sguardo”

Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, è stata colpita alla schiena in via Libertà. L’uomo arrestato è Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni: agli investigatori ha detto di essere in cura per problemi psichiatrici e di non aver preso i medicinali per alcuni giorni. La vittima resta ricoverata all'ospedale Villa Sofia

"Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più". Così Massimo Gagliardo De Stefano ha spiegato agli inquirenti il motivo per il quale, giovedì 12 febbraio, ha accoltellato alla schiena una donna in strada a Palermo. La vittima, Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, era appena uscita dal salone del parrucchiere in via Libertà, nel pieno centro della città, quando è stata colpita da un fendente alla schiena. La donna è stata soccorsa e subito ricoverata all'ospedale Villa Sofia con una profonda ferita a un polmone e una lesione a una vertebra. L’uomo, 53enne con problemi psichici, è stato arrestato in quasi flagranza con i vestiti ancora sporchi di sangue.

Indagini in corso

De Stefano questa mattina è stato portato in carcere. In un primo momento non era riuscito a spiegare agli inquirenti il motivo del gesto ma poi, nell’interrogatorio odierno, ha ammesso di essere in cura per problemi psichiatrici e di non aver preso per alcuni giorni i farmaci. I due non si conoscevano e l'uomo, come riferito da lui stesso alla polizia, avrebbe agito in preda a un raptus: "Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più", avrebbe detto alla polizia a cui ha anche fatto recuperare l'arma usata. Appena sarà fuori pericolo di vita e le sue condizioni lo permetteranno, gli investigatori dovranno sentire anche la vittima per cercare di ricostruire quanto accaduto.