Palermo, donna accoltellata alle spalle: fermato uomo con problemi psichiatrici

Cronaca

Trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, la vittima sarebbe in gravi condizioni con lesioni polmonari e a una vertebra

ascolta articolo

E' stato fermato dalla Polizia il presunto aggressore della donna accoltellata oggi pomeriggio in pieno centro a Palermo. La 56enne, Maria Luigia Anna Tricarico, è stata colpita dai fendenti alla schiena. Sentita in ospedale ha detto di non conoscere l'aggressore e di non averlo visto perché colpita alle spalle. L'uomo avrebbe problemi psichiatrici. All'aggressore la polizia sarebbe arrivata anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che conoscevano il fermato, un 52enne noto in zona. I poliziotti l'avrebbero trovato a casa con i vestiti ancora sporchi di sangue. 

I fatti

La donna era stata accoltellata in via Libertà, a Palermo, nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo una prima ricostruzione la vittima era appena uscita da un negozio di parruccheri e stava andando a prendere l'auto quando è stata raggiunta da un uomo che l'ha colpita alle spalle. La 56enne, a quel punto, avrebbe cercato di fuggire nascondendosi in un negozio da cui è stato lanciato l'allarme. Trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia in codice rosso, sarebbe in gravi condizioni con lesioni polmonari e a una vertebra. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'accoltellamento è stato transennato dalla polizia, che sta conducendo le indagini. 

