Un 62enne è stato arrestato a Primavalle per maltrattamenti contro la compagna convivente. L’intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte, dopo la segnalazione della donna, che aveva già denunciato altre violenze in passato. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma, che ha disposto la permanenza in carcere

L’intervento dei carabinieri e la convalida dell’arresto



Intorno alle 3.30 i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Primavalle, dove la donna ha riferito di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno convivente. La 50enne, romana, ha anche specificato di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato quattro precedenti episodi. L’uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la permanenza in carcere.