Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestato

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un 62enne è stato arrestato a Primavalle per maltrattamenti contro la compagna convivente. L’intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte, dopo la segnalazione della donna, che aveva già denunciato altre violenze in passato. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma, che ha disposto la permanenza in carcere

ascolta articolo

Nella notte, è stato arrestato un uomo di 62 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari, dopo aver aggredito con un coltello la compagna convivente di 50 anni, in presenza del figlio minore. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, nel quartiere Primavalle. 

L’intervento dei carabinieri e la convalida dell’arresto 

 

Intorno alle 3.30 i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Primavalle, dove la donna ha riferito di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno convivente. La 50enne, romana, ha anche specificato di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato quattro precedenti episodi. L’uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la permanenza in carcere. 

Leggi anche

Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume. Confessa l’omicida
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Due incidenti stradali nel Barese, morte due ventenni. Tre i feriti

Cronaca

Le vittime, che hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali sabato notte, avevano 26 e...

Abusi su nipotina, pensionato del Pavese condannato a 7 anni e 8 mesi

Cronaca

L'uomo, un 75enne, è stato giudicato colpevole anche per detenzione di materiale...

Maltempo, piogge in arrivo. Oggi allerta gialla in cinque regioni

Cronaca

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per...

Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia"

Cronaca

"Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro...

Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume. Confessa l’omicida

Cronaca

A confessare il femminicidio è stato un amico, Alex Manna, non ancora ventenne. Nella prima...

Cronaca: i più letti