Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlio: arrestatoCronaca
Un 62enne è stato arrestato a Primavalle per maltrattamenti contro la compagna convivente. L’intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte, dopo la segnalazione della donna, che aveva già denunciato altre violenze in passato. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma, che ha disposto la permanenza in carcere
Nella notte, è stato arrestato un uomo di 62 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari, dopo aver aggredito con un coltello la compagna convivente di 50 anni, in presenza del figlio minore. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, nel quartiere Primavalle.
L’intervento dei carabinieri e la convalida dell’arresto
Intorno alle 3.30 i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nel quartiere Primavalle, dove la donna ha riferito di essere stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno convivente. La 50enne, romana, ha anche specificato di aver subito altre violenze in passato e di aver già denunciato quattro precedenti episodi. L’uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la permanenza in carcere.
©Ansa
