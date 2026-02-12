Dodici condanne e cinque le assoluzioni sono state emesse dal Tribunale di Bari, sezione penale, al termine del processo a carico di 17 esponenti di Casapound. Gli imputati erano finiti davanti al giudice per l'aggressione ai danni di alcuni manifestanti avvenuta al quartiere Libertà, nel capoluogo pugliese, il 21 settembre del 2018. Il corteo era stato convocato per una contestazione alle politiche di immigrazione del ministro dell'Interno dell'epoca Matteo Salvini. Cinque imputati sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione per violazione della Legge Scelba e sette a due anni e sei mesi per violazione della legge Scelba e lesioni.