Salento, getta per sbaglio 20 lingotti d'oro nella spazzatura: li ritrova in discaricaCronaca
Un uomo di 57 anni, originario di Brindisi, ha gettato in un cassonetto dei rifiuti di Torre Lapillo, in Salento, i risparmi di una vita: 130mila euro in lingotti d’oro. Il malloppo è tornato nelle mani del legittimo proprietario grazie all’aiuto dei carabinieri
Potrebbe essere l’inizio di una barzelletta all’italiana, ma non lo è. È invece l’ultimo caso di cronaca che ci porta in Puglia e più precisamente in Salento, a Torre Lapillo. Un uomo di 57 anni ha gettato in un cassonetto dei rifiuti lingotti d’oro per un valore complessivo di 130mila euro. Erano i risparmi di una vita, investiti in quello che è considerato il bene rifugio per eccellenza, e che per distrazione invece sono finiti in mezzo a scarti di ogni genere.
La dinamica e il lieto fine
Un errore di cui l’uomo si è accorto a breve distanza e che lo ha costretto a chiedere aiuto alla caserma dei carabinieri più vicina, quella di Porto Cesareo. I militari dell’arma, dopo un primo momento di incredulità, sono risaliti all’autocompattatore e alla discarica, rinvenendo così i lingotti. Fondamentale, per ricostruire la dinamica dei fatti e la veridicità del racconto dell’uomo originario di Brindisi, è stato il riscontro delle telecamere di zona visionate.