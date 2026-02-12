Potrebbe essere l’inizio di una barzelletta all’italiana, ma non lo è. È invece l’ultimo caso di cronaca che ci porta in Puglia e più precisamente in Salento, a Torre Lapillo. Un uomo di 57 anni ha gettato in un cassonetto dei rifiuti lingotti d’oro per un valore complessivo di 130mila euro. Erano i risparmi di una vita, investiti in quello che è considerato il bene rifugio per eccellenza, e che per distrazione invece sono finiti in mezzo a scarti di ogni genere.