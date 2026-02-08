Questa mattina un'imbarcazione in avaria della compagnia Alilaguna ha urtato una barca da trasporto e due gondole, rovesciandone una e facendo finire in acqua due turisti e il gondoliere. L’imbarcazione con l’acceleratore bloccato ha sfiorato altre imbarcazioni, finendo la sua corsa contro il ponte di Rialto

Incidente in Canal Grande verso le 11 di questa mattina a Venezia, quando un lancione in avaria della compagnia Alilaguna ha urtato una barca da trasporto e due gondole, rovesciandone una e facendo finire in acqua due turisti e il gondoliere. L’imbarcazione Alilaguna con l’acceleratore bloccato ha sfiorato altre imbarcazioni, finendo la sua corsa contro il ponte di Rialto. Sul posto è intervenuta la polizia locale con due idroambulanze del Suem 118. Il bilancio è di nove feriti lievi tra cui anche il conducente del mezzo Alilaguna. Il lancione è stato messo sotto sequestro dalla polizia locale.