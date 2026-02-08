Bologna, operaio 53enne precipita e muore in un capannone

La vittima è un uomo 53 anni, che era impegnato in alcuni lavori sul tetto di un capannone in via del Lavoro a Castelletto di Serravalle, da cui è precipitato per cause ancora da chiarire
Tragedia nel Bolognese, dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale sul lavoro in Valsamoggia. Un operaio di 53 anni, di origine straniera, impegnato in alcuni lavori sul tetto di un capannone in via del Lavoro a Castelletto di Serravalle, per cause da chiarire è precipitato ed è deceduto. A quanto appreso, dai primi rilievi sembra che possa avere ceduto una lastra in plexiglass. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e medicina del lavoro dell'Ausl di Bologna. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto è accaduto. La notizia è riportata dalle edizioni bolognesi del Resto del Carlino e del Corriere della Sera.
Ansa/Sky TG24
Morti sul lavoro, confronto fra l’Italia e altri Paesi europei. I DATI
Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24