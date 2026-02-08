Bologna, operaio 53enne precipita e muore in un capannone

La vittima è un uomo 53 anni, che era impegnato in alcuni lavori sul tetto di un capannone in via del Lavoro a Castelletto di Serravalle, da cui è precipitato per cause ancora da chiarire

Tragedia nel Bolognese, dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale sul lavoro in Valsamoggia. Un operaio di 53 anni, di origine straniera, impegnato in alcuni lavori sul tetto di un capannone in via del Lavoro a Castelletto di Serravalle, per cause da chiarire è precipitato ed è deceduto. A quanto appreso, dai primi rilievi sembra che possa avere ceduto una lastra in plexiglass. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e medicina del lavoro dell'Ausl di Bologna. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quanto è accaduto. La notizia è riportata dalle edizioni bolognesi del Resto del Carlino e del Corriere della Sera.