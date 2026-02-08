Grave errore nella conservazione e trasporto dell'organo, uscito già carbonizzato dalla borsa. Un caso di malasanità su cui sono state aperte tre inchieste ascolta articolo

Il trapianto di cuore per un bimbo napoletano di 2 anni è saltato perché l'organo, donato da un bambino di 4 anni morto in Val Venosta e conservato e trasportato male, è arrivato già carbonizzato all'ospedale Monaldi di Napoli. Al posto del ghiaccio normalmente usato per mantenere refrigerato l’organo, infatti, era stato usato del ghiaccio secco, quello che si utilizza nelle gelaterie. Irreparabili i danni, il cuore da trapiantare a contatto con l'anidride carbonica allo stato solido si è letteralmente bruciato. A nulla sono serviti i tentativi dell'equipe medica di recuperarlo e il trapianto è saltato per la disperazione dei genitori del piccolo che resta in attesa, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'ospedale partenopeo.

Tre inchieste sul caso di malasanità In attesa che il piccolo trovi un nuovo donatore, sono state aperte tre inchieste per chiarire le responsabilità. Due dalle procure di Napoli e Bolzano, più una interna di natura amministrativa aperta dal Monaldi. L’ipotesi più accreditata è che a mettere a protezione del piccolo cuore del ghiaccio secco sia stato un addetto ai lavori, qualcuno coinvolto nella procedura che precede un trapianto dopo che la banca dati nazionale aveva la disponibilità di un cuore.