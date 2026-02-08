La vicenda

Circa un mese fa, infatti, alcuni malviventi avevano tentato di fare irruzione nella villa in cui la donna viveva con il marito. I ladri avevano rimosso la grata di una bocca di lupo della taverna e avevano poi forzato una finestra, ma l'attivazione del sistema di allarme li aveva costretti a scappare. La 67enne, una volta rientrata in casa dopo alcune commissioni, era uscita in giardino per accendere le luminarie dell'albero di Natale e a causa dell'oscurità, non aveva visto il buco, mettendo il piede nel vuoto e cadendo di conseguenza nel pozzetto per circa un metro e mezzo. Il marito della donna, Erminio Viscardi, non vedendola tornare, l'aveva cercata fino poi a trovarla proprio nella botola lasciata aperta dai ladri, ma gravemente ferita. La pensionata era stata poi ricoverata e sottoposta ad un intervento chirurgico per un profondo trauma cranico. Per far luce su quanto accaduto sono in corso le indagini condotte dai carabinieri.