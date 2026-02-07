Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: i dati in Italia

Cronaca
©Getty

Nel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo

ascolta articolo

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni tanto pericolosi quanto diffusi soprattutto tra gli adolescenti. Nel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. Seguono le motivazioni di tipo culturale (12% per il bullismo e 2% per il cyberbullismo) e quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere (3,5% nei casi di bullismo e 1% nei casi di cyberbullismo). Sono i dati diffusi da Telefono Azzurro in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che ricorre oggi 7 febbraio. Secondo Telefono Azzurro "per contrastare efficacemente un fenomeno complesso e in continua evoluzione come il cyberbullismo, è possibile solo attraverso la costruzione di una rete solida e coordinata tra Terzo settore, Istituzioni pubbliche e aziende private dell'ambito tech". In questa direzione si collocano i protocolli d'Intesa sottoscritti da Telefono Azzurro con il ministero della Difesa e con il ministero dell'Istruzione e del Merito. 

Cyberbullismo: in crescita, oltre 1 milione di studenti ha subito episodi

Secondo i risultati dello studio Espad Italia 2024, "una percentuale significativa di adolescenti ha vissuto esperienze di bullismo online: oltre 1 milione di studenti tra i 15 e i 19 anni ha subito episodi di cyberbullismo nel 2024, una cifra in crescita rispetto ai periodi precedenti. Il 32% dichiara di aver agito come cyberbullo almeno una volta. Le forme di aggressione più comuni includono insulti nelle chat di gruppo, mentre emergono differenze di genere nelle modalità: più dirette e pubbliche tra i ragazzi, più indirette e relazionali tra le ragazze", sottolinea Telefono Azzurro. Il fenomeno "è in aumento", secondo l'associazione che da oltre 38 anni garantisce un supporto concreto e continuo ai ragazzi che si trovano ad affrontare situazioni di bullismo e cyberbullismo.

La storia di Maria: "Vorrei solo sentirmi ascoltata"

La storia di Maria, 17 anni, riportata da Telefono Azzurro. "Vorrei solo sfogarmi un po’ e sentirmi ascoltata”, spiega la studentessa raccontando delle difficoltà che ha in classe con i suoi compagni: "I miei compagni scherzano, scherzano, ma certe cose mi fanno sentire una ragazza stupida”. Alcune volte i compagni si arrabbiano con lei, altre scherzano, altre la deridono. Una volta un pugno è un gesto confidenziale e scherzoso mentre altre risulta doloroso e punitivo, rendendola confusa. Telefono Azzurro ha accolto il disagio della 17enne e rinforzato la possibilità di confrontarsi con i suoi genitori, sottolineando anche il coraggio che ha avuto nel contattare il Servizio e richiedere ascolto. Nella conversazione che prosegue viene messa sotto i riflettori la figura del professore di sostegno che accompagna la studentessa durante le lezioni in classe: Maria trova la forza di contattarlo e confidarsi, per poi spiegare che si sente già più felice e serena per essersi “alleggerita dal peso”, aver trovato uno spazio d’ascolto e aver trovato in lei le risorse individuali per coinvolgere un adulto responsabile già inserito all’interno del suo contesto scolastico. 

Approfondimento

Bullismo, il padre di Carolina Picchio: tutti possiamo essere vittime

FOTOGALLERY

1/20
Cinema

20 film da vedere nella Giornata contro il bullismo

Il 7 febbraio è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa del Miur. Per l'occasione, ecco una selezione di pellicole che hanno raccontato, attraverso i generi cinematografici più diversi, un fenomeno sociale, purtroppo ancora molto diffuso

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha dato il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali nel corso...

Torino, Polizia pubblica foto agente aggredito modificata con AI

Cronaca

Dopo gli scontri nella città piemontese, la Polizia ha pubblicato sui suoi profili social...

Roma, spari dalla finestra a Bracciano: arrestato un uomo

Cronaca

I carabinieri hanno fermato un uomo di 60 anni di origini polacche per detenzione illegale di...

Frana Niscemi, le immagini del centro storico dentro la zona rossa

Cronaca

Mentre gli sfollati aspettano di sapere se possono andare, scortati dai vigili del fuoco, a...

10 foto

Audio Sangiuliano, rischio processo per Boccia e un giornalista

Cronaca

La Procura di Roma ha concluso una serie di indagini e contesta anche al giornalista Carlo...

Cronaca: i più letti