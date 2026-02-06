Sono previste limitazioni al traffico veicolare nell’area compresa tra Palazzo Reale, Palazzo Marino e piazza della Scala. A partire dalle 14 fino alle 21, i divieti interesseranno diverse vie, tra cui parte di via Manzoni, via Boito, via Filodrammatici, piazza Duomo, via dei Mercanti, via Pecorari fino a piazza Fontana. Ci sarà un consistente blocco del traffico nelle strade attorno allo stadio San Siro

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si aprono ufficialmente oggi. A Milano, come nelle scorse giornate, è in programma un mini blocco del traffico per dare spazio agli eventi legati alla kermesse sportiva. Sono previste limitazioni al traffico veicolare nell’area compresa tra Palazzo Reale, Palazzo Marino e piazza della Scala. A partire dalle 14 fino alle 21, i divieti interesseranno diverse vie, tra cui parte di via Manzoni, via Boito, via Filodrammatici, piazza Duomo, via dei Mercanti, via Pecorari fino a piazza Fontana. Ci sarà un consistente blocco del traffico nelle strade attorno allo stadio San Siro: 23 ore prima della cerimonia, chiudono al traffico piazzale dello Sport, via Achille, via degli Aldobrandini, via dei Foscari, via dei Loredan, via dei Piccolomini, via dei Rospigliosi, via dei Sagredo, via del Centauro, via Dessiè, via Fetonte, via Harar (tra via Dessiè e via Tesio), via Palatino (carreggiata ovest), via Patroclo (compreso il sottopasso), via Pegaso, via San Giusto (tra via Harar/Dessiè all'inversione), via Tesio. Nello stesso intervallo di tempo, è vietata la sosta in entrambi i lati della carreggiata in via Tesio, via del Centauro, via Fetonte, via Pegaso, via Achille; in tutto il piazzale dello Sport, eccetto i veicoli autorizzati; in viale Caprilli su entrambi i lati della carreggiata centrale.

Dalle 10 del 6 febbraio alle 2 del 7 febbraio

Nella giornata della cerimonia, fin dalle 10 di mattina, la zona “off limits” si estende notevolmente, fino ad abbracciare quartieri anche piuttosto distanti dallo stadio. L'elenco è il seguente: piazza Axum, piazzale Segesta (tra via degli Ottoboni/via Stratico e via Gavirate/via Coppi), via Agrigento, via Albenga, via Alcamo, via Andora, via Arenzano, via Auronzo, via Martino Bassi, via Bisanzio, via Calliano, via Capecelatro (tra piazza Axum e via Pessano), via Cascina Mojetta, via Cassino, via Cesenatico, via Coppi, via Cremosano, via Daddi, via degli Alerami, via degli Erizzo, via degli Odescalchi, via degli Ottoboni, via dei Chiaramonti, via dei Frangipani, via dei Gradenigo, via dei Soranzo, via Dessiè, via Diano Marina, via Diomede, via Domaso, via Finale Ligure, via Don Gnocchi (tra piazza Axum e via Arosio), via Goya Francesco, via Harar (tra via Tesio e via Novara), via Ippodromo (tra via Montale e via Trenno), via Laigueglia, via Laveno, viale Caprilli, via Lerici, via Levanto, via Lovere, via Mancini, via Montale (tra via Natta e via Ippodromo), via Monte Baldo, via Moretti, via Novara (dal civico 116/1 a via Varenna e nel tratto via Novara/Harar), via Oderzo, via Osma, via Passo di Brizio, via Passo Tre Croci, via Palatino (carreggiata est), via Pietra Ligure, via Pinerolo, via Pogatschnig, via Poldi Pezzoli, via San Giusto (tra via Novara e il punto di inversione), via Sant'Aquilino, via Sant'Elia (tra via Terzaghi e via Diomede), via Sesto Calende, via Sironi, via Storo, via Stratico, via Terragni, via Trenno, via Val Martello, via Val Pantena, via Val Pellice, via Val Poschiavina, via Varenna e via Versilia.

Strade vietate anche a piedi

Dalle 13 alle 24 di venerdì 6 febbraio, infine, sono chiuse alle persone a piedi piazzale dello Sport, via Achille, via Patroclo, via Tesio e via Piccolomini. Gli esercizi commerciali all'interno di questa area, comprese le attività di parcheggio a ore, non saranno raggiungibili.