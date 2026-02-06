Introduzione
"Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, allerta arancione su parte del Lazio e della Calabria, allerta gialla sulle regioni centro-meridionali, su alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia-Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna". Lo segnala la Protezione Civile mentre sul nostro Paese una intensa perturbazione sarà protagonista anche nelle prossime ore. Ecco cosa aspettarsi.
Quello che devi sapere
Il maltempo sull'Italia
La stessa Protezione Civile ha segnalato precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni, già registrati nelle scorse ore, possono essere accompagnati "da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica". E sempre da oggi, venerdì 6 febbraio, sono attesi "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte".
La pioggia nel weekend
Una doppia perturbazione, in particolare, porterà sia sabato sia domenica la pioggia in particolare al Centro-Sud e qualche fiocco di neve sulle Alpi, sottolineano gli esperti. A causa della mancanza di un anticiclone che protegge il Mediterraneo centrale, infatti, diverse perturbazioni stanno agendo, proveniendo dall'Atlantico, sul nostro Paese, favorendo il maltempo. La prima ciriticità, sabato 7 febbraio, coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud e localmente anche il Triveneto. Domenica 8 si aprirà con qualche schiarita per poi peggiorare nel corso del pomeriggio, a partire dal Sardegna verso poi il medio-basso Tirreno.
Cosa aspettarsi per le prossime ore
Nelle prossime ore la perturbazione che toccherà il nostro Paese prevede, dunque, maltempo diffuso soprattutto in mattinata ed il rischio di piogge localmente intense. Come detto, occorerà fare attenzione anche al vento, forte soprattutto sui mari di Ponente dove le raffiche potranno arrivare intorno agli 80–100 km orari, con rischio di mareggiate sulle coste più esposte.
Le previsioni per oggi, 6 febbraio
Nella giornata di oggi sono attese piogge su quasi tutte le regioni, escluse Piemonte e Liguria, anche di forte intensità. Ad essere maggiormente interessate sono Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio previste diverse schiarite specie al Nord-Ovest, mentre la pioggia persisterà sulle coste dell’Alto Adriatico, sull'Emilia-Romagna e sulle zone interne di Campania, Calabria tirrenica e Sardegna.
I danni del maltempo, la situazione nella provincia di Frosinone
Intanto, dopo il maltempo delle scorse ore, sono diverse le aree in difficoltà. Le piogge, in particolare, hanno flagellato la provincia di Frosinone, con fenomeni intensi che si sono abbattute sul nord del territorio provocando piccoli allagamenti e disagi. Sulla Strada Provinciale di Santa Maria, nel territorio del Comune di Paliano, la circolazione è stata interrotta a causa di un importante smottamento franoso che ha danneggiato un piazzale e di fatto, ha bloccato l'arteria.
Gli interventi a Civitavecchia
Tante le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco dopo un forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore su Civitavecchia. Gli uomini della caserma Bonifazi si sono concentrati specialmente in zona Sant'Agostino, via Fontanatetta, per le numerose abitazioni allagate. Accorsi anche i sommozzatori per aiutare delle persone rimaste intrappolate nelle loro vetture in zona Aurelia. L'equipaggio della 17A con l'ausilio di motopompe di media portata ha svolto alcune operazioni di prosciugamento per riportare le condizioni di sicurezza nella zona.
I disagi nelle Marche
"C'e' bisogno di intervenire subito perchè Porto Recanati, in provincia di Macerata, non può essere mangiata dal mare". Questo l'appello lanciato dal sindaco Andrea Michelini dopo la violenta mareggiata che ha colpito il litorale, provocando danni estesi a strutture turistiche e opere pubbliche. "Non sono in grado naturalmente di quantificare i danni - ha spiegato il sindaco - ma sicuramente sono molto molto ingenti".
Niscemi e la frana
Disagi persistono anel territorio di Niscemi, interessato nei giorni scorsi da una frana. Ancora crolli sul ciglio della stessa frana sono stati segnalai ieri, con cedimenti evidenti registrati a ridosso della biblioteca privata "Angelo Marsiano", edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l'imponente smottamento e che custodisce oltre 4mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Intanto, proseguono i lavori sul fronte della viabilità. Il genio militare ha riferito che sulla regia trazzera sono stati completati i lavori di preparazione su tre chilometri dei cinque complessivi da sistemare.
