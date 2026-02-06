Intanto, dopo il maltempo delle scorse ore, sono diverse le aree in difficoltà. Le piogge, in particolare, hanno flagellato la provincia di Frosinone, con fenomeni intensi che si sono abbattute sul nord del territorio provocando piccoli allagamenti e disagi. Sulla Strada Provinciale di Santa Maria, nel territorio del Comune di Paliano, la circolazione è stata interrotta a causa di un importante smottamento franoso che ha danneggiato un piazzale e di fatto, ha bloccato l'arteria.