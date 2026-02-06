Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate

L'indagine è partita grazie alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. Sarebbero emersi una serie di abusi ai danni degli alunni con i piccoli che venivano immobilizzati alle sedie con i propri indumenti, insultati sul modo di vestire e costretti a subire violenza fisica con schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli e spintonamenti a terra

Divieto di dimora per 5 insegnanti di un asilo nido di Benevento accusate di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Le violenze su alcuni bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni sarebbero state riprese dalle telecamere installate all'interno delle aule. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della città sannita, "alcuni bambini avevano sviluppato l'istinto di coprirsi il volto con le mani appena si accorgevano che un'insegnante si stava avvicinando, con atteggiamento istintivamente difensivo".

L'indagine è partita grazie alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa impegnata in attività socio-educative. Secondo la ricostruzione, sarebbero emersi una serie di abusi ai danni degli alunni, con i piccoli che venivano immobilizzati alle sedie con i propri indumenti o bloccati per lungo tempo nei passeggini, insultati sul modo di vestire, sulla corporatura o sul nome, costretti a subire violenza fisica con schiaffi alla nuca, strattonamenti per i capelli, spintonamenti a terra anche nei confronti di bambini ancora in fase di gattonamento, e ancora punizioni improprie e utilizzo della forza per costringere i piccoli a mangiare e dormire.

La testimonianza

"Ho notato che i miei figli si rifiutano le cinture allacciate nei passeggini, non ho certezze, ma temo che siano stati anche loro vittime di queste violenze", racconta una donna. "I miei gemelli di un anno e mezzo hanno frequentato l'asilo nido fino a ieri – continua -. Ho trovato anche dei lividi sul loro corpo. Dall'asilo nido mi hanno raccontato che se li erano procurati 'gattonando', ma stanotte mi rivoltavo nel letto pensando: come hanno fatto a procurarseli, se sul pavimento dell'asilo ci sono i tappeti?". "Sulle costrizioni per mangiare, a me hanno sempre detto che i miei figli mangiassero tutto, ma una volta portati a casa, alle 13,30, facevano un pasto completo. Quindi non mangiavano. È un incubo. Vogliamo giustizia, i bimbi non si toccano", conclude.