Parma, bimbo di un anno morto in asilo nido durante riposo pomeridiano

Parma, bimbo di un anno morto in un asilo nido durante il riposo pomeridiano

Cronaca
©Ansa

Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole", dice Michele Guerra, sindaco di Parma. In corso le indagini

ascolta articolo

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. 

Sindaco di Parma: "Siamo sconvolti dalla morte del bambino"

"Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole", dice Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte del bimbo.  "Ci stringiamo intorno alla famiglia - prosegue il sindaco - in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie in questo momento terribile".

