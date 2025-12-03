Parma, bimbo di un anno morto in asilo nido durante riposo pomeridiano

Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole", dice Michele Guerra, sindaco di Parma. In corso le indagini

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.