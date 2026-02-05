Donna 48enne scomparsa da una settimana a Sulmona: aperta un'inchiesta

Scomparsa nel nulla dal 30 gennaio scorso una donna di 48 anni di Sulmona. Si chiama Mary D'Artista lavora in una Rsa e di lei da venerdì scorso non si è saputo più niente. Non risultano neppure tracce informatiche o telefoniche. La sua auto è stata trovata parcheggiata in città, con diversi suoi oggetti personali all'interno.

E’ stata aperta un'inchiesta

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Sulmona che ha affidato le ricerche alla polizia. Un appello sui social è stato lanciato nelle ultime ore da una parente residente nel vicino Comune di Raiano, dove lo scorso anno era morto uno zio materno della donna, vittima di un tragico incidente domestico. Mary D'Artista aveva già perso i genitori e un altro parente, sacerdote, morto prematuramente.