Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Crans-Montana, la Procura di Roma ascolterà i feriti italiani nell'inchiesta sulla strage

Cronaca
©Ansa

La Procura di Roma prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno, disponendo l'ascolto dei feriti italiani e acquisendo le cartelle cliniche dei ricoverati al Niguarda. Il 19 febbraio, inoltre, è previsto un incontro tra magistrati italiani e svizzeri per valutare una squadra investigativa comune 

ascolta articolo

La Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno - il rogo divampato a La Costellation di Crans-Montana che ha provocato 41 vittime giovanissime - ha incaricato la Squadra Mobile di raccogliere le testimonianze dei feriti italiani non appena le loro condizioni lo consentiranno. L'indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi insieme all'aggiunto Giovanni Conzo e al sostituto Stefano Opilio, procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate. 

Verso una squadra investigativa italo-svizzera 

Gli investigatori acquisiranno anche la documentazione clinica dei pazienti ricoverati al Niguarda di Milano. Nel frattempo, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il 19 febbraio è previsto l'incontro tra i magistrati svizzeri e quelli italiani, durante il quale si discuterà della possibile costituzione di una squadra investigativa comune tra i Paesi coinvolti. A piazzale Clodio si attendono inoltre i primi riscontri alla rogatoria inviata il 13 gennaio: la Procura ha chiesto alle autorità elvetiche gli atti relativi all'attività istruttoria già svolta. L'iscrizione nel registro degli indagati dei gestori del locale La Costellation, Jaques e Jessica Moretti, avverrà solo dopo la trasmissione della documentazione, così come per le altre posizioni al vaglio.

Quanto all'invio in Svizzera di un team investigativo composto da agenti della Squadra Mobile e dei Vigili del Fuoco, al momento i pm romani non hanno ancora ricevuto riscontri alla richiesta contenuta nella rogatoria.

Leggi anche

Crans, Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone

Cronaca: Ultime notizie

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

Cronaca

È stato messo ai domiciliari il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla...

Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni

Cronaca

"L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano. A me non interessa, continuo a dire che non era...

Gelosia e reati, la Cassazione: nessuna attenuante dopo un tradimento

Cronaca

La Corte conferma che la gelosia derivante da un tradimento non può essere considerata attenuante...

La Spezia, studentessa ferita da sedia lanciata da finestra a scuola

Cronaca

La 18enne è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto...

Napoli, 22enne uccisa con coltellata alla schiena: arrestato fratello

Cronaca

La giovane sarebbe stata uccisa al culmine di una lite familiare. Il 28enne Giuseppe Musella,...

Cronaca: i più letti