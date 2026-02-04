La Procura di Roma prosegue l'inchiesta sulla strage di Capodanno, disponendo l'ascolto dei feriti italiani e acquisendo le cartelle cliniche dei ricoverati al Niguarda. Il 19 febbraio, inoltre, è previsto un incontro tra magistrati italiani e svizzeri per valutare una squadra investigativa comune

La Procura di Roma, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Capodanno - il rogo divampato a La Costellation di Crans-Montana che ha provocato 41 vittime giovanissime - ha incaricato la Squadra Mobile di raccogliere le testimonianze dei feriti italiani non appena le loro condizioni lo consentiranno. L'indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi insieme all'aggiunto Giovanni Conzo e al sostituto Stefano Opilio, procede per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni aggravate.