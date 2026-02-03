Per l'omicidio di Gaetano Russo, 60 anni, è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire il movente e le modalità. Secondo le prime ipotesi, il titolare del panificio sarebbe stato accoltellato al termine di un litigio

Il titolare di un panificio è stato ucciso a coltellate all'interno del suo negozio a Sarno, in provincia di Salerno. La vittima, che come ha riferito il sindaco della città si chiama Gaetano Russo, aveva 60 anni. Gli agenti della Questura di Salerno, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere dell'uomo. Per l'omicidio è stato fermato all'interno del locale un 33enne già noto alle forze dell'ordine. L'aggressore, in stato confusionale, non ha opposto resistenza all'arresto. Attualmente sono in corso le indagini per ricostruire il movente e le modalità. Al momento, gli inquirenti starebbero valutando due piste: quella della violenza al culmine di un litigio e quella di un'aggressione al termine di rapina.

L'omicidio a Sarno

Secondo l'ipotesi investigativa prevalente, il 60enne sarebbe morto a causa di diversi fendenti al termine di un litigio. A partecipare al fermo del 33enne ha partecipato anche un carabiniere libero dal servizio che, residente a pochi metri dal luogo del delitto, è stato richiamato dalle grida della vittima. Il militare è intervenuto assieme agli agenti della Questura di Salerno recatisi sul posto.

Sindaco di Sarno: "Una tragedia che ci lascia senza parole"

"Questa notte la nostra città è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole", ha commentato il sindaco di Sarno, Francesco Squillante. "La morte di Gaetano Russo, commerciante stimato, uomo conosciuto e benvoluto, è una ferita profonda per l'intera comunità", ha aggiunto. "Davanti a un dolore così grande le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato. Resta solo il silenzio, la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l'abbraccio di un'intera comunità che oggi piange uno dei suo figli", ha rimarcato il primo cittadino esprimendo "piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto, e della magistratura". Poi ha concluso: "Perché il responsabile sia messo davanti alla propria ignobile azione e paghi con l'applicazione della legge e senza sconti".