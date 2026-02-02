Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidio

Due persone sono state fermate per l'omicidio di un 31enne colombiano, precipitato sabato sera dall'ottavo piano di un palazzo a Pioltello, nel Milanese. Si tratta di due connazionali di 45 e 32 anni, che vivono nel comune alle porte di Milano e sono irregolari in Italia. I due fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura di Milano, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri della sezione operativa della compagnia e della stazione di Pioltello. L'omicidio - hanno ricostruito le indagini - sarebbe avvenuto al culmine di una violenta colluttazione tra i due fermati e la vittima all'interno dell'appartamento. Il 31enne sarebbe morto dopo essere stato fatto cadere dall'ottavo piano. Dopodiché il 45enne e il 32enne si sarebbero dileguati dalla scena del crimine. I due verranno portati nel carcere San Vittore di Milano.