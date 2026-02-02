Offerte Sky
Milano, precipita da ottavo piano a Pioltello: due fermi per omicidio

La vittima è un 31enne colombiano: in stato di fermo un 45enne e un 32enne suoi connazionali. L'omicidio sarebbe avvenuto sabato sera al culmine di una violenta colluttazione all'interno di un appartamento

Due persone sono state fermate per l'omicidio di un 31enne colombiano, precipitato sabato sera dall'ottavo piano di un palazzo a Pioltello, nel Milanese. Si tratta di due connazionali di 45 e 32 anni, che vivono nel comune alle porte di Milano e sono irregolari in Italia. I due fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura di Milano, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri della sezione operativa della compagnia e della stazione di Pioltello.  L'omicidio - hanno ricostruito le indagini - sarebbe avvenuto al culmine di una violenta colluttazione tra i due fermati e la vittima all'interno dell'appartamento. Il 31enne sarebbe morto dopo essere stato fatto cadere dall'ottavo piano. Dopodiché il 45enne e il 32enne si sarebbero dileguati dalla scena del crimine.  I due verranno portati nel carcere San Vittore di Milano.

