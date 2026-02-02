Offerte Sky
Milano, picchia e violenta la fidanzata a Sesto San Giovanni: arrestato 22enne

Cronaca
©Ansa

È accaduto nella serata di domenica, quando la vittima è stata soccorsa per strada  con lividi ed ecchimosi sul viso e sulla schiena. Ai passanti ha detto di essere fuggita da un appartamento dove il fidanzato l'aveva picchiata e violentata ripetutamente

ascolta articolo

Un 22enne  è stato arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della fidanzata. È successo nella serata di domenica, poco prima delle 21, quando la ragazza è stata soccorsa per strada, con lividi ed ecchimosi su viso e schiena. Il giovane, con precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia di Stato intervenuta su segnalazione di alcuni passanti. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove sono stati riscontrati segni compatibili con lo stupro. 

La dinamica dei fatti 

Ai passanti che l'hanno soccorsa, la ragazza ha raccontato di essere fuggita da un appartamento dove il fidanzato l'aveva picchiata e violentata ripetutamente. Mentre si trovava ancora in strada con gli agenti, nei pressi dell'abitazione da cui era fuggita, è sopraggiunto il fidanzato che avrebbe fatto alcune prime ammissioni rispetto a quanto accaduto. L'uomo, su disposizione della Procura di Monza, si ora trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. 

