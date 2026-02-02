È accaduto nella serata di domenica, quando la vittima è stata soccorsa per strada con lividi ed ecchimosi sul viso e sulla schiena. Ai passanti ha detto di essere fuggita da un appartamento dove il fidanzato l'aveva picchiata e violentata ripetutamente

Un 22enne è stato arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della fidanzata. È successo nella serata di domenica, poco prima delle 21, quando la ragazza è stata soccorsa per strada, con lividi ed ecchimosi su viso e schiena. Il giovane, con precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia di Stato intervenuta su segnalazione di alcuni passanti. La ragazza, soccorsa dal 118, è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove sono stati riscontrati segni compatibili con lo stupro.