Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua

Acea attiva autobotti e numero verde per le urgenze, mentre da Fratelli d'Italia arrivano segnalazioni di accaparramenti da parte di persone che rivendono acqua a prezzi folli nei piccoli esercizi. La conclusione dei lavori di riparazione è prevista in serata

Strade allagate, rubinetti a secco in tutto il quadrante Est, tecnici al lavoro e autobotti in supporto: all'alba di oggi, lunedì 2 febbraio, una rottura improvvisa della rete idrica ha trasformato un tratto di via Prenestina in un punto critico per la viabilità e per la quotidianità di migliaia di residenti. Un'emergenza complessa, con tempi di ripristino che nelle prime ore restano difficili da prevedere.

Chiusure e deviazioni nel quadrante Est La perdita d'acqua si è verificata intorno alle 5.30 all'altezza del civico 916, in zona Tor Tre Teste. L'acqua ha invaso parte della carreggiata, costringendo alla chiusura del tratto e alla deviazione del traffico. Le ripercussioni si sono fatte sentire per tutta la mattinata: mezzi pubblici rallentati, code sulle strade parallele e spostamenti complicati. Disposta anche la chiusura di scuole limitrofe. Sul posto sono intervenuti agenti e soccorsi per mettere in sicurezza l'area e regolare la circolazione.

Abitazioni senz'acqua Il disagio maggiore è arrivato nelle abitazioni: cali di pressione e totale assenza d'acqua hanno interessato un'ampia porzione della città, con segnalazioni da Pigneto, Tor Pignattara, Villa Gordiani e altre zone del quadrante est. Le prime informazioni indicano che la rottura potrebbe essere avvenuta all'interno di una struttura privata attraversata da tubazioni, un dettaglio che non cambia l'impatto per chi si è ritrovato senza acqua. A fare il punto della situazione è stato il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, spiegando che il guasto ha coinvolto una conduttura principale e che, nelle prime fasi, non era possibile prevedere la durata dell'intervento. L'incertezza ha alimentato la preoccupazione dei residenti, soprattutto nelle abitazioni con anziani, bambini o persone con esigenze quotidiane legate all'igiene e alla cura.

Autobotti in strada: le postazioni disponibili per il rifornimento Per contenere i disagi, Acea Ato 2 ha attivato un servizio di rifornimento tramite autobotti in vari punti del territorio. Le postazioni comunicate sono: piazza del Pigneto, via del Pigneto (fronte giardino Galafati), piazza Roberto Malatesta, via Filarete (altezza via Galeazzo Alessi), via della Stazione Prenestina, via Rovigo d’Istria (adiacente mercato), via Davide Campari (parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d'Aquino). "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità - afferma Acea - potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it".

Allarme speculazioni: la denuncia politica Parallelamente all'emergenza idrica, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia - Fabio Schiuma, Giusy Guadagno e Christian Belluzzo - hanno denunciato episodi di accaparramento di bottiglie d'acqua nei supermercati della zona, presumibilmente destinate alla rivendita in piccoli esercizi commerciali. "Stanno scendendo in campo gli sciacalli dell'occasione - si legge in una nota -. Stiamo infatti ricevendo decine di segnalazioni per le quali diverse persone, spesso straniere, sono corse ad accaparrarsi grossi quantitativi di bottiglie di acqua potabile presso i supermercati di zona per poi rivenderla in quei tanti piccoli esercizi, spesso non del tutto in regola, molto presenti a Roma Est". Nella nota si ricorda, inoltre, che aumentare i prezzi durante un'emergenza può configurare speculazione o pratica commerciale scorretta, con possibili conseguenze amministrative o penali. Per questo è stato chiesto al Comando dei Vigili di intensificare i controlli sugli esercizi del territorio.