Dalle prime ore di lunedì 2 febbraio fino alla notte di martedì 3 febbraio è in programma uno sciopero del personale ferroviario indetto dal sindacato ORSA. Il servizio sarà garantito nelle fasce protette, mentre sono previsti eventuali servizi sostitutivi per i collegamenti aeroportuali

Dalle 3.00 di lunedì 2 febbraio alle 2:00 di martedì 3 febbraio 2026 il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. La mobilitazione potrà incidere sull’offerta programmata, anche se è previsto un servizio attivo per l’intera giornata. La circolazione dei treni sarà comunque garantita nelle fasce orarie di tutela, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Autobus sostitutivi

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54 (con partenza da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto–Stabio. Aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sul sito e sull’App ufficiale; i viaggiatori sono inoltre invitati a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni visualizzate sui monitor.