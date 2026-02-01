L’11 febbraio è l’ultimo giorno per fare domanda di ammissione al bando in cerca di 60 allievi al 15° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri (40 posti) del Corpo sanitario (10 posti) e del Corpo di commissariato (10 posti). Il contratto è a tempo determinato. È richiesta la laurea e la prove d’esame comprendono:

prova scritta di selezione culturale;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

valutazione dei titoli di merito.

IL BANDO, I REQUISITI E TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI.