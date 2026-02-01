Concorsi pubblici, dall'Esercito al Mef: i bandi in scadenza a febbraio 2026Cronaca
Anche nel mese di febbraio scadono i termini per poter partecipare a diversi concorsi pubblici di rilevanza nazionale, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza e dall'Esercito al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ecco i principali, con le date da tenere a mente.
Collaboratori Istat
L'Istituto nazionale di statistica ha indetto un un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 18 posti per il profilo di Collaboratore di amministrazione di VII livello professionale, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e s.m.i., ed iscritti negli appositi elenchi della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 8 della medesima legge (codice identificativo CAM-VII-CP-2025). Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente riconosciuto.
Esercito Italiano, 60 allievi al 15° corso AUFP
L’11 febbraio è l’ultimo giorno per fare domanda di ammissione al bando in cerca di 60 allievi al 15° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri (40 posti) del Corpo sanitario (10 posti) e del Corpo di commissariato (10 posti). Il contratto è a tempo determinato. È richiesta la laurea e la prove d’esame comprendono:
- prova scritta di selezione culturale;
- prove di efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- valutazione dei titoli di merito.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, 48 funzionari
Entro il 14 febbraio c'è invece tempo per chiedere di essere ammessi al bando di mobilità esterna volontaria per 48 posti, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, per entrare nell'area funzionari del ruolo unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli uffici da coprire fanno capo alle ragionerie di varie Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sardegna. L'esame è in forma di colloquio.
Guardia di Finanza, il bando per 69 allievi ufficiali
Scadono il 16 febbraio i termini per partecipare al concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali (con contratto a tempo indeterminato) all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2026/2027. Nello specifico si tratta di un concorso per titoli ed esami, con 60 posti destinati al comparto ordinario e 9 posti al comparto aeronavale di cui 5 per la figura di “pilota di elicottero” e 4 per “comandante di stazione e unità navale”. Il titolo di studio richiesto è il diploma. Lo svolgimento del concorso, che si terrà dal 1° marzo in poi, comprende:
- una prova scritta di preselezione consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;
- una prova scritta di cultura generale; prove di efficienza fisica;
- accertamento dell’idoneità psico-fisica;
- accertamento dell’idoneità attitudinale;
- prove orali;
- prove facoltative di una lingua straniera e di informatica;
- valutazione dei titoli;
- visita medica di controllo e accertamento dell’adattabilità prospettica al pilotaggio per i concorrenti per i posti di “pilota di elicottero”.
Polizia di Stato, concorso per mille allievi vice ispettori
Ci si può iscrivere, entro il 21 febbraio, al concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Del totale dei posti, 167 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e 167 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando.
Ricercatori all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Verso la fine del mese, il 26 febbraio, vanno inoltrate le domande per vari bandi aperti presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: si cercano vari ricercatori, terzo livello retributivo, per l'assunzione a tempo indeterminato, da destinare a varie sedi. E cioé:
- IL BANDO PER LA REGIONE LAZIO;
- IL BANDO PER CAMPANIA, LAZIO E SICILIA;
- IL BANDO PER LAZIO, SICILIA E TOSCANA;
- IL BANDO PER LA SICILIA;
- LAZIO E LOMBARDIA;
- EMILIA-ROMAGNA E LAZIO;
- CAMPANIA.
