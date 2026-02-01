Offerte Sky
Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: denunciato

Cronaca
©Ansa

L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico. Stando alle ricostruzioni, si è trattato di una lite tra compagni degenerata con il ragazzino che ha estratto l’arma fabbricata in casa. L’alunno, non avendo ancora compiuto 14 anni non è imputabile

Un coltellino in mano e le minacce ai compagni di classe. Uno studente di una scuola media alla periferia di Bologna è stato denunciato dopo aver estratto un’arma da taglio nelle ore scolastiche e aver seminato il panico tra gli alunni. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa a seguito di una lite degenerata velocemente: il ragazzino denunciato aveva con sé, probabilmente nascosto nell'astuccio, un piccolo coltellino costruito da solo in casa poi estratto per minacciare i compagni con i quali stava discutendo. Gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare l’arma prima di chiamare i Carabinieri. 

La denuncia

L’intervento è stato immediato e il ragazzo è stato denunciato per porto di coltelli dai militari della stazione di Borgo Panigale. Lo studente è di origine straniera e, non avendo ancora compiuto quattordici anni, non è imputabile. Non è la prima volta che le autorità devono intervenire in una scuola del territorio bolognese per segnalazioni di questo tipo: poche settimane fa, in un istituto superiore a Budrio, un machete era stato trovato nello zaino di uno studente quindicenne che era stato denunciato e accompagnato in caserma.

