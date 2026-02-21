Ascoli, due persone trovate morte in una tenda nei pressi del cimitero

Le verifiche del medico legale avrebbero escluso una morte violenta e l'ipotesi più probabile è quella di un decesso dovuto alle esalazioni di una stufetta trovata nella tenda, dove la coppia viveva insieme a un cane rimasto illeso. Resta aperta anche la pista legata a precedenti problemi di salute dei due, mentre il magistrato di turno ha disposto la rimozione delle salme in vista dell'autopsia all'ospedale Mazzoni. La squadra mobile e la scientifica stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto ascolta articolo

Due persone, un uomo e una donna dell'apparente età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono state trovate senza vita questa mattina ad Ascoli Piceno, all'interno di una tenda situata a poche centinaia di metri dal cimitero civico, nel quartiere di Borgo Solestà. La tenda si trovava lungo la principale via d'accesso al camposanto, in un'area scoscesa affacciata sul fiume Tronto dove da tempo trovano riparo alcune persone senza fissa dimora. A dare l'allarme sarebbe stato proprio uno di loro. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Questura e i carabinieri. L'area è stata transennata e interdetta al transito per consentire i rilievi della scientifica.

Le prime verifiche e le ipotesi sulle cause I primi accertamenti del medico legale avrebbero escluso una morte violenta. L'ipotesi al momento più probabile è quella di un decesso causato dalle esalazioni di una stufetta trovata all'interno della tenda, dove i due vivevano insieme a un cane, rimasto illeso e che avrebbe vegliato i corpi per ore. Resta comunque aperta anche la pista legata a eventuali problemi di salute che in passato avrebbero interessato entrambi. La morte risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento, probabilmente durante la notte. Il magistrato di turno e il medico legale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli sono presenti sul posto e a breve autorizzeranno la rimozione delle salme, che verranno trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzoni. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che dovrà chiarire in modo definitivo le cause del decesso.