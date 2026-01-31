Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere

A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne, scomparsa il 19 settembre 2024, e alla madre. I resti umani erano stati trovati in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola

A più di un anno di distanza dalla scomparsa, svolta a Modena nel caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo riporta il Resto del Carlino di Modena. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Di Daniela Ruggi si erano perse le tracce il 19 settembre del 2024 quando era stata riportata a casa in ambulanza dall'ospedale di Sassuolo dove si era recata al pronto soccorso. I carabinieri di Modena, coordinati dalla Procura, indagano a 360 gradi e la zona di ritrovamento dei resti è stata nuovamente transennata per effettuare ulteriori scavi.

Ipotesi omicidio

A sporgere denuncia per la scomparsa di Daniela Ruggi era stato il sindaco di Montefiorino, Maurizio Paladini. Dopo che le ricerche fatte a Vitriola e nei territori limitrofi non avevano dato esito, il rinvenimento fatto a inizio anno da due escursionisti entrati nella torre: un teschio, una ciocca di capelli e un reggiseno. I resti sono stati successivamente inviati a Milano per essere esaminati dalla anatomopatologa Cristina Cattaneo e in questi giorni sono arrivati gli esiti che non lasciano più dubbi: Daniela Ruggi è morta e fra le principali ipotesi resta quella di un omicidio. In seguito al dissequestro dell'immobile è potuto tornare nella sua abitazione a Polinago Domenico Lanza, conosciuto come 'lo sceriffo', finora l'unico indagato in relazione alla scomparsa della donna. L'uomo è finito nel mirino della magistratura dopo aver mostrato alcuni indumenti intimi di Ruggi custoditi nella propria auto in diretta durante una trasmissione tv. Lanza ha ammesso di frequentare la 32enne, ma anche ribadito più volte di non c'entrare nulla con la scomparsa.