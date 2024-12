Daniela Ruggi scomparsa da due mesi nel Modenese, arrestato un uomo

Della donna, 31enne di Montefiorino, sull’Appennino modenese, non si hanno notizie dallo scorso 18 settembre. Domenico Lanza, ripondendo alle domande di un programma tv, ha detto di essere stato fra le ultime persone ad aver visto Daniela Ruggi prima della scomparsa. L'uomo è stato arrestato per possesso illegale di armi

È giallo per la scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne di Montefiorino, sull’Appennino modenese, della quale non si hanno notizie da più di due mesi. Ieri, 5 dicembre, un uomo che poche ore prima aveva risposto alle domande del programma televisivo Pomeriggio Cinque confermando di conoscere la donna, è stato arrestato per ipotesi di reato legate al possesso di armi. La donna, vive a Vitriola, frazione di Montefiorino, in una situazione di disagio, è scomparsa il 18 settembre quando è stata riportata a casa in ambulanza dall'ospedale di Sassuolo dove era andata per recarsi al pronto soccorso.