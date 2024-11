Il giallo della scomparsa di Daniela Ruggi a Montefiorino

Si intensificano nel modenese le ricerche della 31enne di Montefiorino, Comune dell'Appennino, scomparsa lo scorso 18 settembre, quando è stata riportata a casa in ambulanza dall'ospedale di Sassuolo dove era andata per recarsi al pronto soccorso. Da domani, partiranno ricerche ancora più massicce in tutto il territorio intorno alla frazione di Vitriola, dove la donna abita