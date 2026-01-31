Mille poliziotti in campo per garantire la sicurezza ad 'alta quota', ma senza un equipaggiamento adatto per neve e temperature sottozero. A pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i sindacati di categoria lanciano l'allarme sui kit forniti agli agenti. "Pochi capi di maglieria intima" e "null'altro che sia adeguato a servizi resi in ambito montano e clima rigido" attacca il Siulp del Veneto, spiegando di aver segnalato da mesi "la necessità di pantaloni, giacche e calzature". "Sembra che l'appello, anziché giungere al Dipartimento della Pubblica sicurezza sia giunto e recepito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri" - attaccano dal Siulp regionale - "perché, a differenza nostra, sembra che loro siano stati forniti di tutto l'abbigliamento indispensabile per lavorare in ambito montano". In particolare, "scarponcini da montagna", "pantaloni impermeabilizzati e con protezione termica rinforzata" e anche occhiali da sole di una nota marca "brandizzati con il logo della 'fiamma'" elenca il segretario generale, Felice Romano, in una lettera inviata ieri al capo della polizia Vittorio Pisani.