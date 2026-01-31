Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni

Introduzione
Non si ferma l'ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito il Sud Italia. Anche il weekend a cavallo tra gennaio e febbraio sarà caratterizzato da precipitazioni e locali temporali che si abbatteranno soprattutto sulle due Isole Maggiori e parte della Calabria. Per questo, la protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio, è prevista l'allerta arancione su alcuni settori della Sardegna, e l'allerta gialla su parte di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ecco le previsioni regione per regione.
Maltempo nel Sud Italia e nevicate sull'Appennino
L'ultimo giorno del mese è caratterizzato da nuove perturbazioni. Nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, l'ondata di maltempo colpirà soprattutto la Sardegna, per poi estendersi verso la Sicilia e i settori ionici: su queste aree le precipitazioni potrebbero anche assumere carattere di rovescio o temporale. Sul versante centrale adriatico e sulla Toscana si registreranno invece solo piogge sparse. Durante il fine settimana, sono previste anche nevicate sull'Appennino centrale sui 900-1000 metri di quota. Nelle regioni settentrionali invece, il tempo risulterà più asciutto, con ampie schiarite.
Oggi allerta meteo al Sud
Per la giornata di oggi la protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione nel Sud Sardegna a causa del maltempo. Previsto invece bollettino giallo invece in Sicilia e su parte di Calabria e Sardegna.
Domenica miglioramento al Nord
La giornata di domani, 1° febbraio, sarà invece caratterizzato da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Situazione più incerta invece sul basso Tirreno e sul versante adriatico centrale, in particolare tra Marche e Abruzzo, dove potrebbero ancora registrarsi piovaschi isolati. Attesi banchi nebbiosi sulle pianure settentrionali durante le ore più fredde della giornata.
Le previsioni di oggi, 31 gennaio
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità al Nord-ovest e in Emilia-Romagna, con occasionali nevicate deboli sul Cuneese. Sul Triveneto invece si registreranno schiarite soleggiate. Possibile nebbia fitta sulle zone di pianura. Valori massimi delle temperature attesi tra i 6-8°C di molte città e i 10-11°C di Venezia e Genova.
- Centro e Sardegna: Peggiorano le condizioni meteo a causa di una perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse e forti sulla Sardegna e deboli sulle regioni adriatiche. Neve sull'isola sopra i 1400 metri, debolmente sugli Appennini fin verso i 900 metri. Cielo nuvoloso o anche coperto sul resto delle regioni. Temperature massime tra i 9°C di Campobasso e l'Aquila e i 15°C di Roma.
- Sud e Sicilia: La perturbazione interesserà solo alcune regioni. La giornata inizierà con un tempo molto nuvoloso, ma prevalentemente asciutto. Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo peggioreranno, soprattutto sulla Sicilia. Le precipitazioni si estenderanno poi sulla Calabria. I valori massimi delle temperature oscilleranno tra i 9°C di Potenza e i 12-14°C delle altre città.
Le previsioni di domani, 1° febbraio
- Nord: Temporaneo aumento della pressione sulle regioni settentrionali, con generali condizioni di tempo asciutto. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi dappertutto, con nebbia sulle zone pianeggianti. Temperature tra i 7 e i 12°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o coperto. Possibili piogge sulle coste abruzzesi e molisane. Valori massimi compresi tra i 7°C di Campobasso e i 14°C di Roma.
- Sud e Sicilia: Bassa pressione e venti settentrionali. Durante la giornata si registrerà un tempo instabile su alcuni settori, con precipitazioni soprattutto sui settori ionici peninsulari al mattino e sulle coste tirreniche della Sicilia. Temperature massime attesi tra i 7°C di Potenza e i 12-14°C delle altre città.