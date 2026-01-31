Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni

Introduzione

Non si ferma l'ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito il Sud Italia. Anche il weekend a cavallo tra gennaio e febbraio sarà caratterizzato da precipitazioni e locali temporali che si abbatteranno soprattutto sulle due Isole Maggiori e parte della Calabria. Per questo, la protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio, è prevista l'allerta arancione su alcuni settori della Sardegna, e l'allerta gialla su parte di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ecco le previsioni regione per regione.