Riprenderà entro il mese di febbraio il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. Dopo il deposito della sentenza della Consulta - sul nodo legato alla nomina dei consulenti dei difensori - entro 10 giorni gli atti saranno restituiti ai giudici della terza Corte d'Assise che fisserà una udienza a febbraio. In quella data verrà affidato l' incarico per le consulenze. La requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco è attesa presumibilmente per aprile.

“Siamo molto soddisfatti - ha commentato l’avvocato Tranquillino Sarno, uno dei difensori dei quattro 007 imputati - La Corte ha dovuto prendere atto della posizione assunta da questi imputati in questo processo definito del tutto speciale anche della Corte di Assise di Roma nella propria ordinanza di rimessione. Più che fare giustizia con questa pronuncia la Corte ha, almeno in parte, restituito giustizia”.