In un'ora e mezza 171 chiamate di emergenza. È uno dei nuovi dettagli del grave incendio del pub Le Constellation a Crans Montana, in cui sono morte 40 persone e altre 119 sono rimaste ferite. La Procura di Sion, che indaga sulla vicenda, sta attualmente analizzando le registrazioni audio delle chiamate di emergenza registrate la sera della tragedia nel centralino del soccorso sanitario svizzero 114. A partire dall'1.30 del 1° gennaio, testimoni, vittime e soccorritori hanno continuato a telefonare alla centrale per chiedere aiuto fino alle 3 di notte, fornendo anche informazioni sulla tragedia. La prima telefonata è arrivata qualche secondo prima delle 1:30. "Vorrei che veniste, perché c'è un'emergenza al Constellation", si sente in uno degli audio trasmessi dalla televisione francese BfmTv.

Le telefonate di emergenza

Alla prima chiamata ne sono seguite decine. "Per favore, è il Constellation a Crans-Montana signora, c'è un incendio, ci sono dei feriti", si sente in un'altra registrazione telefonica. "Bisogna mandare i soccorsi subito, ci sono troppi feriti!", dice un altro testimone. "Sono quasi morto al Constellation. Credo di essermi bruciato. Il Constellation è bruciato interamente", riferisce un altro testimone. E ancora: "Credo che i miei amici siano morti dentro, molte persone stavano per morire signora, chiami un'ambulanza". Tramite la centrale è anche iniziato il coordinamento degli interventi e, a quel punto, anche i soccorritori si sono messi in contatto. "Sono sull'incendio a Crans-Montana", spiega uno dei primi giunti sul posto. "Primo bilancio: tre ustionati gravi". Successivamente, la situazione si complica: "Ho quattro vittime decedute e almeno una trentina di feriti”, riferisce un soccorritore. Alle chiamate dei testimoni si sono aggiunte quelle dei soccorritori e poi quelle dei genitori di ragazze e ragazzi presenti al Constellation.