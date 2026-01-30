La società, spiega una nota dell'Antitrust, avrebbe svolto attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato un'istruttoria - con sub-procedimento cautelare per la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari - nei confronti di Harmont & Blaine. La società – si legge in una nota – avrebbe svolto attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie (il cosiddetto "ambush marketing") in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.