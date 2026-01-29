Varese, giocano con un coltello a scuola: studente finisce in Questura

Il fatto è avvenuto all'istituto superiore Daverio Casula Nervi. Due ragazzi hanno iniziato a giocare durante l'intervallo all'interno dei bagni della scuola: uno dei due è rimasto leggermente ferito e l'altro, quello che aveva portato il coltellino a lama corta da 4 cm, è stato portato via dalla polizia accompagnato dalla madre
Sono stati scoperti mentre giocavano con un coltello a scuola: non un’aggressione o una lite, solo un gioco o una sfida che però poteva provocare feriti. È successo all'istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese: uno dei due studenti, entrambi minorenni, è rimasto lievemente ferito a un dito mentre l’altro è stato mandato in Questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annunciato pesanti conseguenze in seguito all'accaduto che saranno vagliate nel corso di un prossimo consiglio di classe.
Cosa è successo
Stando alle prime informazioni raccolte dalla polizia che è intervenuta sul posto, non si è trattato di un momento di violenza tra giovani bensì di un gioco, o forse di una sfida, messo in atto nei bagni della scuola durante l’intervallo. A portare l’oggetto contundente a scuola, un coltellino a farfalla con una lama di 4 centimetri, sarebbe stato il giovane che è stato poi portato in Questura dalla polizia. Lo studente ferito è invece un amico che frequenta il primo anno di superiori.
Leggi anche
Metal detector scuole, firmata circolare da Valditara e Piantedosi
©Ansa
I funerali di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a scuola
Sono centinaia le persone che hanno seguito il feretro nel percorso tra l'obitorio e la cattedrale di Cristo Re, dove si sono tenute le esequie. Presenti tantissimi ragazzi e ragazze. Sono stati distribuiti fiori bianchi. La famiglia ha mostrato le foto di Abanoub con le ali d'angelo