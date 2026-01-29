"Nessun allarme, il ricovero non è trasmissibile da uomo a uomo" precisa l'Azienda sanitaria locale. E che non vi è alcun legame con il consumo di carne bovina infetta ascolta articolo

Una persona è stata colpita dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, più nota come il morbo della mucca pazza ed è ricoverata all'ospedale di Arezzo. L'Asl Toscana sud est, per evitare fraintendimenti e allarmismi, precisa che il caso non è in alcun modo collegato al consumo di carne bovina contaminata. Come previsto dalle procedure nazionali di sorveglianza, la segnalazione è stata inviata all'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di un adempimento obbligatorio e routinario, inserito nei protocolli di monitoraggio delle patologie rare, che non implica automaticamente un rischio per la salute pubblica.

Una patologia rara e non trasmissibile La malattia di Creutzfeldt-Jakob è una patologia neurodegenerativa rara, caratterizzata da un decorso progressivo e non trasmissibile da persona a persona. Al momento non esistono terapie in grado di modificarne l'evoluzione, ma sono disponibili trattamenti sintomatici che mirano a migliorare, per quanto possibile, la qualità della vita dei pazienti.