Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto

Per il tribunale amministrativo è legittima la decisione del governo di votare il 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio, con una sentenza breve depositata questo pomeriggio, ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. Il ricorso era stato presentato dal Comitato dei 15 promotori del nuovo quesito referendario (per il quale stamane sono state depositate le firme in Cassazione) contro la delibera con cui era stata stabilita la data della consultazione popolare.