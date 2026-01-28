Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e dell'orale

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino al 31 gennaio per pubblicare i dettagli e, al momento, il sito risulta in aggiornamento. La prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo

Sale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova e quelle dell’orale dell'esame di Maturità. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino al 31 gennaio per pubblicare i dettagli e, al momento, il sito risulta in aggiornamento. Già fissate, comunque, le date dell'esame: la prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo.