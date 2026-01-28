Offerte Sky
Maturità 2026, attesa per le materie della seconda prova e dell'orale

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino al 31 gennaio per pubblicare i dettagli e, al momento, il sito risulta in aggiornamento. La prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo

Sale l'attesa per conoscere le materie della seconda prova e quelle dell’orale dell'esame di Maturità. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha tempo fino al 31 gennaio per pubblicare i dettagli e, al momento, il sito risulta in aggiornamento. Già fissate, comunque, le date dell'esame: la prima prova è prevista per il 18 giugno, mentre la seconda è in programma per il giorno successivo.

La nuova Maturità

Come detto, il ministero dell’Istruzione e del Merito emani ogni anno, entro il mese di gennaio, un decreto con cui definisce i dettagli dell’esame di Maturità. In particolare, quest'anno, vengono decise la disciplina della seconda prova scritta, l’eventuale introduzione di una terza prova per determinati indirizzi e poi le quattro materie su cui verterà il colloquio orale. 

Nuova composizione per le commissioni d’esame

Tra le novità in vigore da quest'anno c'è anche una nuova composizione della commissione d'esame, con cinque membri: un presidente esterno, due membri esterni e due interni. Ci sarà una commissione ogni due classi.

Maturità, dalla prova orale all'elaborato di cittadinanza: cosa cambia

