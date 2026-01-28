Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bari, arrestato per tentato omicidio: staccò apparecchi che tengono in vita la madre

Cronaca

Al personale sanitario che ha soccorso la donna, salvandole la vita, il l'uomo, unico parente che vive con l'anziana, avrebbe detto di volersi "rimettere alla volontà di Dio"

ascolta articolo

Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica: per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione locali, al personale sanitario che poi ha soccorso la donna, salvandole la vita, il l'uomo, unico parente che vive con l'anziana, avrebbe detto di volersi "rimettere alla volontà di Dio".

L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere

I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. A chiamare il 118 è stata un'infermiera del servizio di assistenza domiciliare: una volta a casa della paziente per le cure quotidiane, si è accorta che erano stati scollegati tubi e sondini. L'ambulanza ha quindi trasportato la donna in ospedale dov'è ancora ricoverata. Nell'interrogatorio di garanzia il 47enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Inizialmente per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, misura poi cambiata negli arresti domiciliari.

Cronaca: Ultime notizie

Frana Niscemi, 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite da maltempo

Cronaca

La frana, con un fronte lungo 4 chilometri, non si arresta. Molti degli sfollati non...

Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine

Cronaca

Evacuate oltre 1.500 persone: molte di queste non rientreranno più nelle loro abitazioni. Chiusi...

21 foto

Studente ucciso a La Spezia, via libera ai metal detector portatili

Cronaca

Controlli rafforzati attorno alle scuole di La Spezia dopo il confronto tra prefettura, forze...

Femminicidio Torzullo, sopralluoghi e udienza per affidamento figlio

Cronaca

Carabinieri e Ris tornano nella villetta dove si è consumato il delitto per nuovi accertamenti...

Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso a Rogoredo

Cronaca

Noto anche come Zack, il ragazzo marocchino era già noto alle forze dell’ordine per spaccio e...

Cronaca: i più letti