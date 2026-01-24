Arrestato per tentato omicidio il figlio della 65enne soccorsa nella notte a Caselle, nel Torinese, che ha riportato diverse ferite al capo. L'uomo, al culmine di un litigio, l'avrebbe colpita con una pistola sparachiodi. La donna è in fin di vita ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino ascolta articolo

Una donna di 65 anni è stata trovata intorno alle tre di questa notte con una ferita alla testa nella propria abitazione in via Torino 90, a Caselle Torinese. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Venaria. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Il personale ha iniziato le manovre rianimatorie in casa e le ha proseguite lungo il trasporto fino all'ospedale Maria Vittoria, a Torino, dove la donna è giunta in codice rosso per il trauma cranico.

Il figlio è accusato di tentato omicidio, la madre è in fin di vita E' stato arrestato per tentato omicidio, con l'accusa avere ferito con una pistola sparachiodi la madre la notte scorsa a Caselle (Torino), il 40enne Paolo Ferri. E’ stato proprio l'uomo a chiamare il 112 e avviare la macchina dei soccorsi. Al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria, che indagano sull'accaduto, anche un audio, inviato ad un amico alcune ore prima l'episodio, in cui il 40enne avrebbe preannunciato di volersi liberare della madre dopo l'ennesimo litigio. Intanto la donna, ricoverata al Giovanni Bosco, è in prognosi riservata: è arrivata in ospedale con un trauma al capo, in condizioni disperate. Il figlio è stato ora trasferito in carcere a Torino.