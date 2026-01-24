Offerte Sky
Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciato

Èsuccesso presso l’Itis Giordano Bruno, nella sede di via 1 Maggio, a Budrio (Bologna). Dopo che l'arma è stata individuata, nel complesso scolastico è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Il giovane, nato nel 2011, è stato denunciato per porto d'armi

Momenti di tensione in una scuola di Budrio, in provincia di Bologna. Ieri, 23 gennaio, poco prima delle 12.45, a ridosso della fine delle lezioni una docente ha notato un grosso coltello, poi identificato come un machete, posizionato nello zaino di uno studente. E' successo presso l’Itis Giordano Bruno, nella sede di via 1 Maggio. Dopo che l'arma è stata individuata, nel complesso scolastico è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. A riportatlo diversi media locali, come "Bologna Today". 

 

La denuncia

I militari arrivati presso la scuola di Budrio hanno identificato lo studente, un italiano nato nel 2011, ed in seguito lo hanno accompagnato in caserma per le procedure di rito. Quindi lo hanno affidato ai genitori, dopo che il ragazzo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’arma è stata, quindi, sequestrata. Stando a quanto emerso lo studente non avrebbe fornito alcuna motivazione rispetto alla presenza del machete nello zaino. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

 

