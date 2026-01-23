La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (Dagep) ha pubblicato un bando per l'assunzione di 1.000 allievi. Le domande di ammissione alla selezione, aperta a tutti i candidati idonei e appartenenti alle forze di polizia, dovranno essere inviate esclusivamente online entro il 15 febbraio 2026

Al via il concorso pubblico per vice ispettori di polizia. La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (Dagep) ha pubblicato un bando per l'assunzione di 1.000 allievi. Le domande di ammissione alla selezione, aperta a tutti i candidati idonei e appartenenti alle forze di polizia, dovranno essere inviate esclusivamente online allo specifico Portale unico del reclutamento entro le 23.59 del 15 febbraio 2026. Ecco tutti dettagli per la partecipazione.

Il bando

Al bando indetto dalla Dagep possono partecipare tutti i cittadini italiani che rispettano i sequenti requisiti: età maggiore di 18 anni e inferiore a 35 anni (con deroghe per servizio militare o altre qualifiche), diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diritti civili e politici, idoneità fisica e assenza di condanne penali. Come si struttura il concorso? La selezione prevede una prova scritta su materie giuridiche, logico-matematiche e professionali. Poi, una prova orale sulle materie di quella scritta, più la lingua inglese. Successivamente, saranno accertate le capacità psico-fisiche e l'efficienza fisica. Infine, sarà effettuata una valutazione dei titoli.

Come partecipare

Per partecipare al bando per vice ispettori di polizia è necessario verificare i requisiti specifici nel bando, preparare la documentazione richiesta (tra cui autocertificazioni e titoli) e presentare la domanda entro il prossimo 15 febbraio sul Portale unico del reclutamento. Infine, i candidati dovranno monitorare gli aggiormamenti sul sito ufficiale.