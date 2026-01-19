Trovati resti della Basilica di Vitruvio a Fano (Pesaro Urbino) durante gli scavi in piazza Andrea Costa, dai quali sono emerse delle colonne di grandi dimensioni. L'annuncio oggi - videocollegato anche il ministro Alessandro Giuli - del sindaco di Fano Luca Serfilippi: "Da oltre 2000 anni aspettavamo questa scoperta e abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio. Sono orgoglioso del lavoro fatto: ci proiettiamo in una dinamica mondiale", ha detto il primo cittadino sul ritrovamento dell'edificio progettato nel I secolo d.C. dal grande architetto nato nell'antica Fanum Fortunae, oggi Fano, figura fondante per l'architettura occidentale.

Un tesoro archeologico

I resti dell'antico edificio pubblico di epoca romana potrebbero appartenere alla leggendaria Basilica progettata da Vitruvio e descritta nel celebre trattato De Architectura. Gli scavi, condotti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ancona‑Pesaro‑Urbino con il supporto di tecnologie avanzate come i rilievi con drone, hanno portato alla luce muri spessi e alti fino a due metri, pavimentazioni in marmi pregiati di importazione e diversi ambienti collegati tra loro, databili a circa duemila anni fa. Al momento, gli esperti non escludono che si tratti delle vestigia del complesso pubblico romano di grande importanza citato da Vitruvio, anche se le indagini devono proseguire per confermare con certezza questa ipotesi. La scoperta rappresenta un potenziale ritrovamento di eccezionale valore per la storia dell’architettura e dell’archeologia italiane, considerata la fama dell’architetto Marco Vitruvio Pollione e dell’edificio descritto come esemplare per la progettazione di basiliche pubbliche nell’antica Roma.