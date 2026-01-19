Offerte Sky
Claudio Carlomagno, chi è il marito di Federica Torzullo accusato di omicidio a Anguillara

Cronaca

Dopo un’intera giornata trascorsa in questura a rispondere alle domande degli inquirenti, mentre veniva ritrovato il corpo della moglie Federica Torzullo, è arrivata l’incarcerazione con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Tante le bugie e le incongruenze nei racconti di Claudio Carlomagno. Ecco chi è

Carlo Carlomagno, l'uomo fermato per l'omicidio della moglie Federica torzullo ad Anguillara, è coetaneo della donna: ha 41 anni ed è il proprietario di una ditta di movimento terra, la Carlomagno srl, attiva nell'ambito edile pubblico e privato ad Anguillara. Claudio Agostino Carlomagno è figlio di Maria Messenio, una figura di rilievo nel Comune di Anguillara Sabazia, nota per essere l'assessora alla Sicurezza del paesino. 

Il sospettato numero uno

Claudio Carlomagno è stato fin da subito considerato l'unico sospettato per l'omicidio di sua moglie. Contro di lui molti elementi ed incongruenze nelle dichiarazioni rese agli inquirenti che lo hanno fatto salire sin da subito in cima alla lista dei sospettati di quello che potrebbe essere l’ennesimo caso di femminicidio in Italia.

Carlomagno e Federica hanno un figlio di 10 anni, con il quale hanno cenato la sera dell’omicidio. Il bimbo è stato portato poi a casa dei nonni materni e da quella sera non ha più visto la sua mamma. Durante gli interrogatori Carlomagno ha riferito di una normale crisi di coppia tra lui e Federica, mentre persone vicine alla famiglia avrebbero riferito di una fase vicina alla separazione. 

