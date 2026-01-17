Siena, scoperta una nuova 'lista stupri' nel bagno di una scuola

Nuovo caso in un istituto tecnico senese: "Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata", ha dichiarato la dirigente scolastica Cecilia Martinelli. La sindaca: "Episodio gravissimo"

L'ennesima "lista stupri' a scuola, comparsa e poi rimossa, questa volta all'interno di un bagno dell'istituto tecnico Sarrocchi di Siena. I fatti, secondo quanto riportato da più testate, risalirebbero al 14 gennaio scorso. L'elenco dei nomi delle studentesse sotto la scritta 'lista stupri' segue i casi di Roma e Lucca. "Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì scorso e ho fatto interdire subito quel bagno - ha dichiarato la dirigente scolastica Cecilia Martinelli - Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuarli e sanzionarli in maniera adeguata". A dicembre 2025 casi simili si erano verificati nel liceo romano Giulio Cesare, e in altri due istituti superiori a Lucca e Modena.