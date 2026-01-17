Carbonia, cadavere di un 53enne in un parco: si indaga per omicidio

È ancora giallo a Carbonia, nel Sulcis, dopo il ritrovamento nella notte del cadavere di un 53enne nel parco di Rosmarino. Ma le indagini si stanno concentrando sulla pista dell'omicidio. L'intervento dei carabinieri è partito da una segnalazione giunta ai vigili del fuoco per un principio di incendio all'interno dell'area verde. Giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano avvolgendo le gambe di una persona a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata: si tratta di un 53enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Le indagini, con il coordinamento della Procura di Cagliari, proseguono a ritmo serrato per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.