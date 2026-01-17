Carbonia, cadavere di un 53enne in un parco: si indaga per omicidio

In Sardegna, nel Sulcis, nella notte è stato ritrovato cadavere di un uomo nel parco di Rosmarino. L'intervento dei carabinieri è partito da una segnalazione giunta ai vigili del fuoco per un principio di incendio all'interno dell'area verde. Si tratterebbe di omicidio
È ancora giallo a Carbonia, nel Sulcis, dopo il ritrovamento nella notte del cadavere di un 53enne nel parco di Rosmarino. Ma le indagini si stanno concentrando sulla pista dell'omicidio. L'intervento dei carabinieri è partito da una segnalazione giunta ai vigili del fuoco per un principio di incendio all'interno dell'area verde. Giunti sul posto per le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno scoperto che le fiamme stavano avvolgendo le gambe di una persona a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata: si tratta di un 53enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Le indagini, con il coordinamento della Procura di Cagliari, proseguono a ritmo serrato per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
Segni di coltellate sul corpo
Sul corpo dell'uomo ci sono segni compatibili con delle coltellate: si cercano quindi conferme sull'ipotesi di omicidio. Sul posto anche i carabinieri del Ris per i primi rilievi, mentre si attende l'arrivo del medico legale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cagliari, sono dei carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. L'uomo è stato trovato morto nell'area verde di via Spalato. Al momento si segue la pista dell'omicidio: l'incendio potrebbe essere stato un tentativo di cancellare le tracce del delitto.
