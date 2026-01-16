Offerte Sky
Sciopero 16 gennaio trasporto pubblico locale: orari e città coinvolte

Cronaca
©Ansa

Oggi sono previsti cinque scioperi nel trasporto pubblico locale, con mobilitazioni in alcune province della Sicilia e sull’intero territorio del Molise. In Sicilia sono interessate le province di Catania, Enna e Palermo. In Molise è invece previsto uno stop di cinque ore nel trasporto pubblico locale extraurbano

Per la giornata di oggi, venerdì 16 gennaio, sono previsti cinque scioperi nel settore del trasporto pubblico locale in Italia. Le mobilitazioni interesseranno alcune province della Sicilia, oltre all’intero territorio regionale del Molise, e coinvolgono diverse aziende di trasporto e articolandosi su differenti durate e fasce orarie. Ecco gli scioperi previsti nella giornata di oggi. 

Catania ed Enna: scioperi di 24 ore

 

Nella provincia di Catania è stato proclamato uno sciopero di 24 ore che riguarda il personale della società Etna Trasporti. La mobilitazione è indetta dal sindacato Osr Faisa-Cisal e coinvolge tutte le categorie di lavoratori dipendenti dell’azienda che opera nel trasporto pubblico locale. Sempre in Sicilia, anche nella provincia di Enna è in programma uno sciopero di 24 ore. In questo caso la mobilitazione interessa il personale della società Interbus ed è stata proclamata dallo stesso sindacato. 

Palermo: due scioperi distinti 

 

Nella città di Palermo sono stati proclamati due scioperi distinti, entrambi della durata di 24 ore e promossi da Osr Faisa-Cisal. Il primo riguarda il personale della compagnia Segesta Autolinee, mentre il secondo coinvolge i dipendenti di Autoservizi Russo. In entrambe le aziende lo sciopero interessa tutte le categorie di personale dipendente del trasporto pubblico locale. 

Molise: stop di cinque ore nel trasporto extraurbano

 

Sul territorio regionale del Molise è stato invece proclamato uno sciopero di cinque ore nel settore del trasporto pubblico locale extraurbano. Dalle 18 alle 23 si fermerà il personale dipendente delle aziende Tpl extraurbano della regione. La mobilitazione è stata indetta congiuntamente dai sindacati Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl e Faisa-Cisal.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

