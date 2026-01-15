Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Agguato a Foggia, ucciso a colpi di arma da fuoco il nipote del boss Rocco Moretti

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso in un agguato in via Sant’Antonio. È stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre era su uno scooter ed è morto dopo il ricovero in ospedale. La polizia è sul posto e ha avviato le indagini. Gli investigatori temono che l’omicidio possa riaccendere una faida tra clan rivali

ascolta articolo

Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss della mafia foggiana Rocco Moretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scooter. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell’agguato è intervenuta la polizia, che sta effettuando i rilievi e ha avviato le indagini.

Il legame con il clan Moretti e i timori di una nuova faida

 

La vittima, stando a quando appreso da Ansa, è il figlio del fratello più piccolo del boss Rocco Moretti, considerato un capoclan di notevole spessore criminale. Un elemento che preoccupa gli investigatori perché potrebbe potenzialmente far riesplodere a Foggia una faida tra clan rivali.  Rocco Moretti, 75 anni, destinatario di sequestri patrimoniali negli ultimi mesi per oltre 2,5 milioni di euro, è considerato tra i capi fondatori della 'Società foggiana' ed attualmente è detenuto in regime di 41 bis. Sta scontando una condanna definitiva a 10 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito di uno dei più importanti processi alla mafia foggiana, “Decima azione”, per associazione mafiosa, estorsioni e detenzioni di armi. L'agguato, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere la conferma della grave situazione di difficoltà nella quale si trovano i clan della cosiddetta Società foggiana, colpiti negli ultimi anni da sequestri patrimoniali per circa 20 milioni di euro, grazie all'azione della magistratura. Dalle indagini della Dda di Bari, emerge infatti che negli ultimi tempi i clan di Foggia stanno affrontando "un momento di grande disgregazione e forte di difficoltà economica".

Leggi anche

Ucciso e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte di Giuseppe Di Matteo
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Cronaca

Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO

Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Crolla palazzina nell'Aretino, tre persone ferite. Si scava ancora

Cronaca

Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Sul posto...

esplosione ad arezzo

Annabella Martinelli, trovata morta ragazza scomparsa a Padova

Cronaca

Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata...

Tragedia dell’Hotel Rigopiano, chi erano le 29 vittime

Cronaca

Sotto le macerie del resort di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, sono morti...

DA SX, ALTO: Jessica Tinari, Marinella Colangeli, Roberto Del Rosso, Cecilia Martella, Ilaria Di Biase, Pietro Di Pietro, Marco Vagnarelli e Paola Tomassini. DA SX, SECONDA RIGA: Alessandro Riccetti, Luciano Caporale e Silvana Angelucci, Stefano Feniello, Marco Tanda, Marina Serraicco e Domenico Di Michelangelo. DA SX, TERZA RIGA: Emanuele Bonifazi, Luana Biferi, Claudio Baldini e Sara Angelozzi, Linda Lanzetta, Gabriele D'Angelo, Nadia Acconciamessa. DA SX, QUARTA RIGA: Alessandro Giancaterino, Valentina Cicioni, Faye Dame, Tobia Foresta e Barbara Iudicone, Sebastiano Di Carlo, Barbara Nobilio. Roma, 27 gennaio 2017. ANSA/

Hotel Rigopiano, storia della tragedia che provocò 29 vittime

Cronaca

Il 18 gennaio 2017 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola, sul versante...

15 foto

Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni

Cronaca

La giovane segretaria era stata massacrata a Chiavari (Genova) il 6 maggio 1996 nello studio del...

Cronaca: i più letti